Наличный курс евро упал, курс доллара замер: данные по банкам

В понедельник, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей снизился на 0,5 коп. и составляет 26,606 грн. Курс продажи подрос на 0,1 коп. – до 26,83 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,5 грн, максимальный – 26,69 грн. Для продажи минимальный курс – 26,76 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,2 коп. и составляет 31,109 грн. Средний курс продажи упал на 11,45 коп. и составляет 31,475 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 30,9 грн, максимальный – 31,2 грн. Для продажи минимальный курс – 31,33 грн, максимальный – 31,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,1 коп. и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи снизился на 0,9 коп. и составляет 3,745 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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