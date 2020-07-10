Наличный курс евро в банках упал

В пятницу, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,2 коп и составляет 26,8045 грн. Курс продажи упал на 0,2 коп – до 27,0990 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,89 грн. Для продажи минимальный курс – 26,99 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп и составляет 30,015 грн. Средний курс продажи упал на 8,8 коп и составляет 30,612 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,7 грн, максимальный - 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,4 грн, максимальный - 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,368 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,862 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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