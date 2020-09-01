Наличный курс евро заметно вырос. Наличные курсы валют

Во вторник, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 7,25 коп и составляет 27,4285 грн. Курс продажи вырос на 4,65 коп – до 27,6965 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,3 грн, максимальный - 27,56 грн. Для продажи минимальный курс – 27,63 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,45 коп и составляет 32,4915 грн. Средний курс продажи вырос на 27,95 коп и составляет 33,128 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,0 грн, максимальный - 32,8 грн. Для продажи минимальный курс – 32,9 грн, максимальный - 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 3,351 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,822 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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