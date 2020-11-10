Наличный курс гривни еще вырос

Во вторник, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,9 коп и составляет 28,0385 грн. Курс продажи упал на 3,4 коп – до 28,3315 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,45 коп и составляет 33,0155 грн. Средний курс продажи упал на 11,05 коп и составляет 33,5515 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,22 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,2 коп и составляет 3,355 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,771 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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