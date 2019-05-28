Наличный курс гривни остается стабильным

Во вторник, 28 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 26,1673 грн. Курс продажи упал на 0,50 коп – до 26,4807 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,27 грн, минимальный курс продажи – 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,43 коп и составляет 29,1613 грн, средний курс продажи упал на 4,70 коп до 29,6763. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,676 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,129 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,04 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)