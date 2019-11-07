Наличный курс гривни продолжает расти

В четверг, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11,17 коп и составляет 24,4277 грн. Курс продажи упал на 9,90 коп – до 24,7513 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,52 грн, минимальный курс продажи – 24,54 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,77 коп и составляет 26,9370 грн. Средний курс продажи упал на 14,40 коп до 27,4873. Продать евро дороже можно за 27,1 грн, купить дешевле – за 27,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,473 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 3,913 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,81 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)