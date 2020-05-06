Наличный курс гривни продолжает расти

В среду, 6 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,77 коп и составляет 26,8257 грн. Курс продажи упал на 0,87 коп – до 27,1613 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,95 грн. Для продажи минимальный курс – 27,02 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,67 коп и составляет 28,9417 грн. Средний курс продажи упал на 15,97 коп до 29,4573 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,5 грн, максимальный - 29,1 грн. Для продажи минимальный курс – 29,15 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,128 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,703 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,48 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.