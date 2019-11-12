Наличный курс гривни снова вырос

Во вторник, 12 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,50 коп и составляет 24,3497 грн. Курс продажи упал на 3,0 коп – до 24,6513 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,45 грн, минимальный курс продажи – 24,49 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,40 коп и составляет 26,7593 грн. Средний курс продажи упал на 3,87 коп до 27,2613. Продать евро дороже можно за 27,0 грн, купить дешевле – за 27,04 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,469 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,899 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)