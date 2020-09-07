Наличный курс: гривня дешевеет

В понедельник, 7 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,05 коп и составляет 27,5660 грн. Курс продажи вырос на 3,6 коп – до 27,8450 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный - 27,67 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,95 коп и составляет 32,3610 грн. Средний курс продажи вырос на 1,45 коп и составляет 32,9330 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,0 грн, максимальный - 32,62 грн. Для продажи минимальный курс – 32,75 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,337 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,791 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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