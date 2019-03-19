Наличный курс: гривня ослабла

Во вторник, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11,30 коп до 26,9917 грн. Курс продажи вырос на 7,57 коп – до 27,3223 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи – 27,23 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,0 коп и составляет 30,4787 грн, средний курс продажи вырос на 9,40 коп до 31,0543. Продать евро дороже можно за 30,7 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 3,762 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,3 коп и составляет 4,245 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,16 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)