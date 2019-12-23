Наличный курс: гривня продолжает расти в цене

В понедельник, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 4,37 коп и составляет 23,0487 грн. Курс продажи упал на 5,23 коп – до 23,3557 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,15 грн, минимальный курс продажи – 23,23 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,87 коп и составляет 25,4630 грн. Средний курс продажи упал на 5,43 коп до 25,9557. Продать евро дороже можно за 25,61 грн, купить дешевле – за 25,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,337 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,68 грн.