Наличный курс: гривня продолжает укрепляться

В понедельник, 8 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 11,73 коп до 26,6197 грн. Курс продажи упал на 8,73 коп – до 26,9763 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 26,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,83 коп и составляет 29,8200 грн, средний курс продажи упал на 9,50 коп до 30,3977. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле – за 30,2 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,706 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,177 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,08 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)