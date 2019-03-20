Наличный курс: гривня продолжила дешеветь

В среду, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,47 коп до 27,0663 грн. Курс продажи вырос на 8,53 коп – до 27,4077 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи – 27,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,07 коп и составляет 30,5793 грн, средний курс продажи вырос на12,87 коп до 31,1830. Продать евро дороже можно за 30,85 грн, купить дешевле – за 30,9 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,764 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 4,261 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,16 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)