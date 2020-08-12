Наличный курс: гривня растет в цене

В среду, 12 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,55 коп и составляет 27,426 грн. Курс продажи упал на 3,2 коп – до 27,7075 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 27,5 грн. Для продажи минимальный курс – 27,6 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,55 коп и составляет 31,98 грн. Средний курс продажи упал на 4,5 коп и составляет 32,5865 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,3 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,379 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,861 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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