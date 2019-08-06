Наличный курс: гривня снова дорожает

Во вторник, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11 коп до 25,4612 грн. Курс продажи снизился также на 11 коп - до 25,7435. Максимальный курс покупки составил 25,48 грн, минимальный курс продажи – 25,73 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп и составляет 28,3825 грн. Средний курс продажи вырос тоже почти на 5 коп до 28,8751. Продать евро дороже можно за 28,39 грн, купить дешевле – за 28,874 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 14 коп и составляет 3,627 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1 коп - до 4,021 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4 грн.