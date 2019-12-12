Наличный курс: гривня снова подорожала

В четверг, 12 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,73 коп и составляет 23,3730 грн. Курс продажи упал на 7,73 коп – до 23,6933 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,5 грн, минимальный курс продажи – 23,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,63 коп и составляет 25,8650 грн. Средний курс продажи упал на 2,50 коп до 26,3513. Продать евро дороже можно за 26,1 грн, купить дешевле – также за 26,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,334 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,789 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.