Наличный курс: гривня снова укрепилась

В понедельник, 18 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,20 коп и составляет 24,0487 грн. Курс продажи упал на 6,63 коп – до 24,3457 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,15 грн, минимальный курс продажи – 24,23 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,33 коп и составляет 26,4477 грн. Средний курс продажи вырос на 0,83 коп до 26,9430. Продать евро дороже можно за 26,65 грн, купить дешевле – за 26,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,433 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп и составляет 3,862 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)