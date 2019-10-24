Наличный курс: гривня теряет в цене

В четверг, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 12,33 коп и составляет 24,8483 грн. Курс продажи вырос на 17,43 коп – до 25,2130 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,06 грн, минимальный курс продажи – 25,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,57 коп и составляет 27,5270 грн. Средний курс продажи вырос на 20,90 коп до 28,1030. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 27,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,525 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 3,951 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,83 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)