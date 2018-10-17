Наличный курс: гривня укрепилась

Наличные курсы валют на 17.10.2018

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В среду, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,73 коп до 27,8123 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,33 коп – до 28,0973 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи – 27,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,23 коп и составляет 32,0517 грн, средний курс продажи упал на 4,27 коп до 32,6186. Продать евро дороже можно за 32,22 грн, купить дешевле – за 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,824 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 4,342 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,18 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)