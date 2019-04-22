Наличный курс: гривня укрепилась

В понедельник, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,9 коп до 26,7770 грн. Курс продажи вырос на 0,1 коп – до 27,1310 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи – 26,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,73 коп и составляет 30,0323 грн, средний курс продажи упал на 0,90 коп до 30,5953. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле – за 30,3 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,778 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 4,259 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,19 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)