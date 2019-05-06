Наличный курс: гривня укрепилась

В понедельник, 6 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,23 коп до 26,40 грн. Курс продажи упал на 2,33 коп – до 26,7347 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи – 26,62 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,0 коп и составляет 29,4063 грн, средний курс продажи упал на 0,60 коп до 29,9780. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле – за 29,75 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,675 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 4,142 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)