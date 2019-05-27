Наличный курс: гривня укрепилась

В понедельник, 27 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,63 коп до 26,1673 грн. Курс продажи упал на 6,20 коп – до 26,4857 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – также 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,47 коп и составляет 29,1857 грн, средний курс продажи упал на 0,77 коп до 29,7233. Продать евро дороже можно за 29,42 грн, купить дешевле – за 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,677 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,133 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)