Наличный курс: гривня укрепилась

Во вторник, 17 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,10 коп и составляет 24,6247 грн. Курс продажи упал на 3,47 коп – до 24,9160 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,7 грн, минимальный курс продажи – 24,77 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,50 коп и составляет 27,0333 грн. Средний курс продажи упал на 12,53 коп до 27,5280. Продать евро дороже можно за 27,27 грн, купить дешевле – за 27,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,465 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,0 коп и составляет 3,913 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)