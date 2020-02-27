Наличный курс: гривня укрепилась

В четверг, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,3 коп и составляет 24,4110 грн. Курс продажи упал на 2,5 коп – до 24,6867 грн. Максимальный курс покупки составил 24,52 грн, минимальный курс продажи – 24,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,03 коп и составляет 26,5160 грн. Средний курс продажи вырос на 6,77 коп до 26,9433. Продать евро дороже можно за 26,79 грн, купить дешевле – за 26,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,404 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.