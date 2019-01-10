Наличный курс: гривня вновь ослабла

В четверг, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,55 коп до 28,0007 грн. Курс продажи вырос на 13,35 коп – до 28,3490 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,21 грн, минимальный курс продажи – 28,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 38,33 коп и составляет 31,9910 грн, средний курс продажи вырос на 38,97 коп до 32,7407. Продать евро дороже можно за 32,37 грн, купить дешевле – за 32,35 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,5 коп и составляет 3,753 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп и составляет 4,244 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)