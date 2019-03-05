Наличный курс: гривня вновь укрепилась

Во вторник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,80 коп до 26,6817 грн. Курс продажи упал на 2,50 коп – до 26,9597 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,77 грн, минимальный курс продажи – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,83 коп и составляет 30,1683 грн, средний курс продажи упал на 10,77 коп до 30,6677. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,677 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 4,134 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)