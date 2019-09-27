Наличный курс: гривня все больше растет в цене

В пятницу, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,37 коп и составляет 23,9617 грн. Курс продажи упал на 4,13 коп – до 24,2913 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,05 грн, минимальный курс продажи – 24,11 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,3 коп и составляет 26,0787 грн. Средний курс продажи упал на 11,57 коп до 26,6143. Продать евро дороже можно за 26,38 грн, купить дешевле – за 26,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,399 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,830 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,73 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)