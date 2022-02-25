Наличный курс покупки валюты в банках снижается, а курс продажи растет. Обзор банков

В пятницу, 25 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом упал на 8,82 коп. и составляет 29,3 грн. Курс продаж вырос на 21 коп. и составляет 31,05 грн. Купить или продать доллары и евро можно в отделениях работающих банков, но в ограниченном количестве.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29 грн, максимальный – 29,5 грн. Для продажи минимальный курс – 29,7 грн, максимальный – 33 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,56 коп. и составляет 33,0056 грн. Средний курс продаж вырос на 15,44 коп. и составляет 35,0078 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 37 грн.

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Анна Ишутина

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