Наличный курс продажи доллара снизился

В четверг, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,30 коп до 27,0993 грн. Курс продажи упал на 1,40 коп – до 27,3937 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,24 грн, минимальный курс продажи – 27,30 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,17 коп и составляет 30,7110 грн, средний курс продажи вырос на 12,93 коп до 31,3123. Продать евро дороже можно за 30,95 грн, купить дешевле – за 31,05 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 3,797 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп и составляет 4,287 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,15 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)