Наличный курс продажи доллара упал

В понедельник, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 2,10 коп и составляет 23,7823 грн. Курс продажи упал на 1,33 коп – до 24,1283 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,91 грн, минимальный курс продажи – 23,96 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,90 коп и составляет 26,2543 грн. Средний курс продажи вырос на 0,60 коп до 26,8280. Продать евро дороже можно за 26,5 грн, купить дешевле – также за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,459 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,947 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.