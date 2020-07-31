Наличный курс валют: доллар дорожает, евро преодолел отметку в 33 грн

В пятницу, 31 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,15 коп и составляет 27,4955 грн. Курс продажи вырос на 3,75 коп – до 27,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,3 грн, максимальный - 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,75 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,5 коп и составляет 32,215 грн. Средний курс продажи вырос на 36,55 коп и составляет 32,9735 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,5 грн, максимальный - 32,7 грн. Для продажи минимальный курс – 32,6 грн, максимальный - 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1,7 коп и составляет 3,415 грн. Средний курс продажи снизился на 2 коп и составляет 3,88 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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