Наличный курс валют в банках. Доллар и евро подорожали

В четверг, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,2 коп. и составляет 27,0965 грн. Курс продажи подрос на 2,1 коп. и составляет 27,322 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,9 грн, максимальный – 27,18 грн. Для продажи минимальный курс – 27,27 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,5 коп. и составляет 30,53 грн. Средний курс продажи подрос на 7,45 коп. и составляет 30,944 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 30,35 грн, максимальный – 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,8 грн, максимальный – 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп. и составляет 3,3 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп. – до 3,767 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

Александра Шмыкова

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