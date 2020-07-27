Наличный курс валют в банках: евро дорожает

В понедельник, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,05 коп и составляет 27,622 грн. Курс продажи упал на 2,55 коп – до 27,947 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,45 грн, максимальный - 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,4 коп и составляет 31,8525 грн. Средний курс продажи вырос на 21,35 коп и составляет 32,6185 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,2 грн, максимальный - 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,3 грн, максимальный - 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,7 коп и составляет 3,459 грн. Средний курс продажи снизился на 1,1 коп и составляет 3,941 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,8 грн. Для продажи минимальный курс – 3,87 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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