Наличный курс: валюта в банках дорожает

В пятницу, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,65 коп и составляет 27,724 грн. Курс продажи вырос на 4,6 коп – до 27,9705 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный - 27,86 грн. Для продажи минимальный курс – 27,89 грн, максимальный – 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15 коп и составляет 32,5725 грн. Средний курс продажи вырос на 15,45 коп и составляет 33,1665 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,32 грн, максимальный - 32,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32,96 грн, максимальный - 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,341 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,82 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.