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17.05.2019, 10:15

НАПК выписало предписание главе Нацбанка

НАПК выписало предписание главе Нацбанка

НАПК требует от Смолия устранить нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками НБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства главе Национального банка (НБУ) Якову Смолию. Об этом сообщается на сайте агентства.

Предписание Смолию внесено в связи в связи с несообщением НАПК о 69 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате НБУ и его структурных подразделениях.

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Также Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших назначению одного из должностных лиц Нацбанка без проведения специальной проверки и невыполнению подчиненными требований части второй статьи 49 и части четвертой статьи 53 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Теги: напк, Яков Смолий, НБУ, нацбанк
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