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НБУ изменил требования к участникам системы идентификации BankID

05.05.2021, 13:46
НБУ изменил требования к участникам системы идентификации BankID - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины принял постановление об изменениях к положению о системе BankID с целью ее оптимизации. Соответствующий документ опубликован на сайте НБУ. 

Согласно постановлению, НБУ обязал абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей системы BankID до момента передачи персональных данных пользователей через систему.

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Также регулятор ужесточил требования к банкам относительно передачи актуальных данных пользователей и расширил полномочия Совета системы BankID в части контроля за соблюдением условий заключенных договоров и ответственности абонентов системы.

Для абонентов-поставщиков услуг НБУ предоставил возможность использования системы BankID исключительно для предоставления пользователям тех услуг, которые разрешены Советом системы BankID.

Постановление вступило в силу с 1 мая 2021 года. Банки-участники должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 июля 2021 года.

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Система BankID насчитывает 91 участника, включая 34 банка-идентификатора и 57 абонентов, предоставляющих услуги.   

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Роман Брыль
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BankID Национальный банк Украины
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