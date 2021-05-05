НБУ изменил требования к участникам системы идентификации BankID

Национальный банк Украины принял постановление об изменениях к положению о системе BankID с целью ее оптимизации. Соответствующий документ опубликован на сайте НБУ.

Согласно постановлению, НБУ обязал абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей системы BankID до момента передачи персональных данных пользователей через систему.

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Также регулятор ужесточил требования к банкам относительно передачи актуальных данных пользователей и расширил полномочия Совета системы BankID в части контроля за соблюдением условий заключенных договоров и ответственности абонентов системы.

Для абонентов-поставщиков услуг НБУ предоставил возможность использования системы BankID исключительно для предоставления пользователям тех услуг, которые разрешены Советом системы BankID.

Постановление вступило в силу с 1 мая 2021 года. Банки-участники должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 июля 2021 года.

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Система BankID насчитывает 91 участника, включая 34 банка-идентификатора и 57 абонентов, предоставляющих услуги.

12 февраля 2021 года НБУ сообщил, что за 2020 год в системе BankID, созданной с целью верификации граждан через банки для предоставления админуслуг, проведено 7,5 млн операций идентификации.

1 апреля к системе BankID подключился первый мобильный оператор – lifecell.

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Роман Брыль

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