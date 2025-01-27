Нацбанк назначил нового руководителя департамента небанков: что о нем известно

Владимир Суханов (Фото: НБУ)

Национальный банк назначил новым руководителем департамента небанков Владимира Суханова, который раньше работал в департаменте надзора за банками. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг, ранее называвшийся департаментом надзора за рынком небанковских финансовых услуг, был без руководителя с ноября 2024 года.

Он входит в вертикаль пруденциального надзора, которой руководит заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

"Наша общая задача – укреплять правовую, регуляторную и надзорную базу для небанковских финансовых учреждений и финансовых рынков. Это усилит работу надзорных команд и будет способствовать переходу к риск-ориентированному подходу", – сказал Дмитрий Олейник.

Владимир Суханов работает в банковской системе 18 лет, в том числе более десяти лет – в системе банковского надзора Национального банка.



До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банком. К сфере его ответственности относилась надзорная деятельность за более чем 20 банками и 30 небанковскими поставщиками платежных услуг.



В НБУ на протяжении 2007-2014 годов работал на руководящих должностях в украинских банках, где занимался развитием розничного бизнеса и сети банковских отделений. Окончил Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (2007 год, магистр экономической кибернетики).