Нацбанк назначил нового руководителя департамента небанков: что о нем известно
Национальный банк назначил новым руководителем департамента небанков Владимира Суханова, который раньше работал в департаменте надзора за банками. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг, ранее называвшийся департаментом надзора за рынком небанковских финансовых услуг, был без руководителя с ноября 2024 года.
Он входит в вертикаль пруденциального надзора, которой руководит заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.
"Наша общая задача – укреплять правовую, регуляторную и надзорную базу для небанковских финансовых учреждений и финансовых рынков. Это усилит работу надзорных команд и будет способствовать переходу к риск-ориентированному подходу", – сказал Дмитрий Олейник.
Владимир Суханов работает в банковской системе 18 лет, в том числе более десяти лет – в системе банковского надзора Национального банка.
До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банком. К сфере его ответственности относилась надзорная деятельность за более чем 20 банками и 30 небанковскими поставщиками платежных услуг.
В НБУ на протяжении 2007-2014 годов работал на руководящих должностях в украинских банках, где занимался развитием розничного бизнеса и сети банковских отделений. Окончил Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (2007 год, магистр экономической кибернетики).
До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банком. К сфере его ответственности относилась надзорная деятельность за более чем 20 банками и 30 небанковскими поставщиками платежных услуг.
В НБУ на протяжении 2007-2014 годов работал на руководящих должностях в украинских банках, где занимался развитием розничного бизнеса и сети банковских отделений. Окончил Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (2007 год, магистр экономической кибернетики).