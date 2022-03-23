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Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы

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23.03.2022, 12:37
Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы - Фото
SWIFT (Фото: Facebook компании)

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В НБУ уверены, что отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

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"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

SWIFT – это сервис обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании, обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или ценных бумагах.

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Наталия Софиенко
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нацбанк НБУ SWIFT
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