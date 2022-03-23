Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы
Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
В НБУ уверены, что отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.
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"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
- В начале марта 2022 года Евросоюз согласился отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк Россия, Совкомбанк ВЭБ. Также ЕС собирается отключить еще три банка из Беларуси: Банк Развития, Белагропромбанк, банк Дабрабит.
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