Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В НБУ уверены, что отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

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"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

SWIFT – это сервис обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании, обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или ценных бумагах.

В начале марта 2022 года Евросоюз согласился отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк Россия, Совкомбанк ВЭБ. Также ЕС собирается отключить еще три банка из Беларуси: Банк Развития, Белагропромбанк, банк Дабрабит.

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Наталия Софиенко

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