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НБУ разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

НБУ разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда
04.02.2020, 14:54

НБУ привел свои нормы в соответствие с законом о незаконном обогащении

Национальный банк (НБУ) разрешил банкам раскрывать информацию о своих клиентах по запросу правоохранительных органов без решения суда. Такие изменения утверждены постановлением Нацбанка №13 от 31 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, этими изменениями НБУ согласовал свои нормы с положениями принятого в октябре 2019-го закона о незаконном обогащении.

Теперь прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

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банковская тайна НБУ незаконное обогащение
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