23.05.2019, 08:00 Нацбанк снизил курс гривни

Доллар набрал 19 копеек, евро - 24 На 23 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2630,4698 грн за $100; Реклама --> -->

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