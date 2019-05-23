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23.05.2019, 08:00

Нацбанк снизил курс гривни

Нацбанк снизил курс гривни

Доллар набрал 19 копеек, евро - 24

На 23 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2630,4698 грн за $100;

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Теги: курс валют, курс нбу
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