Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.38
26.3
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Tech
Спецпроекты
Мнения
Досье
23.05.2019, 08:00
Нацбанк снизил курс гривни
commenthover
commenthover
Доллар набрал 19 копеек, евро - 24
На 23 мая
Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2630,4698 грн за $100;
Реклама
-->
commenthover
Отправить:
Распечатать:
Теги:
курс валют
,
курс нбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
популярное
Читаемые
В соцсетях
Комментируемые
Назван город с самыми высокими зарплатами в мире
12374
В ГФС предупреждают о штрафах за неуплату налогов
10960
СМИ пишут, что миссия МВФ покидает Украину. На самом деле нет
7297
Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg
7054
Курс НБУ: доллар вновь теряет в цене
6240
Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg
170
Коломойский проиграл суды НБУ по залоговому имуществу – НВ
44
Банк Тигипко увеличит уставный капитал на 300 млн грн
40
СМИ пишут, что миссия МВФ покидает Украину. На самом деле нет
40
МВФ возобновит сотрудничество после выборов в Раду - Герус
39
СМИ пишут, что миссия МВФ покидает Украину. На самом деле нет
3
МВФ возобновит сотрудничество после выборов в Раду - Герус
2
Кадры Зеленского: Томаш Фиала рассказал о реакции инвесторов
2
Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg
2
Валюта: наличные доллар и евро подорожали
1
Все эксклюзивные материалы в открытом доступе
Подписаться
Индикаторы
USD
26.3
+ 0.1922
EUR
29.4
+ 0.2409
Золото
1276
+ 0.75
Нефть
72.2
- 0.35
Загрузка...