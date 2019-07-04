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04.07.2019, 18:51

Нацбанк уничтожил банкнот на 23 млрд грн

Нацбанк уничтожил банкнот на 23 млрд грн

Среди непригодных к обращению больше всего было 200-гривневых купюр

Национальный банк (НБУ) за пять месяцев 2019 года утилизировал банкнот на 23,1 млрд грн, сообщает пресс-служба регулятора.

В количественном выражении утилизация банкнот за этот период сократилась на 6,4% - до 263,6 млн штук. В денежном - выросла на 13,8%.

Среди непригодных к обращению больше всего оказалось 200-гривневых (свыше 54 млн штук), 100- (51,5 млн), 50- (47,2 млн) и 10-гривневых (29 млн) купюр.

В 2018 году Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот на 47,42 млрд грн.

Нацбанк уничтожает изношенные банкноты в автоматическом режиме в региональных подразделениях и Центральном хранилище.

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.

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Теги: гривня, утилизация банкнот
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