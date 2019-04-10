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10.04.2019, 16:50

НБУ назвал системно и социально важные платежные системы

НБУ назвал системно и социально важные платежные системы

Нацбанк впервые оценил деятельность платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем, сообщает пресс-служба регулятора.

Единственной системно важной платежной системой в Украине, по результатам деятельности 2018 года, остается Система электронных платежей (СЭП НБУ), отмечают в НБУ.

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Социально важными признаны платежные системы Почтовый перевод, FORPOST, Masterсard, Visa, Western Union.

Еще шесть платежных систем вошли в категорию важных: Интерпейсервис, City 24, Финансовый мир (Украинская платежная система), MoneyGram, INTELEXPRESS, RIA.

На конец прошлого года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Нацбанком.

Также в прошлом году на украинский рынок зашла крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International.

Кроме того, зарегистрирована новая международная платежная система и еще две внутригосударственные платежные системы расширили перечень услуг и стали международными.

Регулятор отмечает, что в Украине осуществляется совместный оверсайт между центральным банком Бельгии и Нацбанком Украины по платежной системе MasterCard, по которой выполняется около 70% безналичных карточных операций в Украине.

"Перспективным направлением для Национального банка является сотрудничество по оверсайту международной карточной платежной системы Visa и участие в совместном оверсайте всемирной межбанковской системы передачи информации SWIFT вместе с центральным банком Бельгии и другими центральными банками", - говорится в сообщении.

НБУ собирается публиковать такие отчеты ежегодно, отмечая, что это привычная практика для большинства центробанков развитых стран мира.

Оверсайт является одной из ключевых функций центрального банка, направленной на безопасное и эффективное функционирование платежных систем в интересах их пользователей - физических лиц, бизнеса и государства, объясняют в НБУ.

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Теги: Western Union, Visa, Masterсard, SWIFT, платежные системы
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