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Нацбанк вводит в обращение новые банкноты номиналом в 1000 гривень

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 11:54
Нацбанк вводит в обращение новые банкноты номиналом в 1000 гривень - Фото
Фото: Нацбанк

С 20 июля в Украине в обращение выпустят банкноту номиналом 1000 грн с подписью действующего главы НБУ Андрея Пышного, сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1000 гривень на замену изношенных и поврежденных банкнот, Национальный банк с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1000 гривень образца 2019 года – с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска", – говорится в сообщении.

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В Нацбанке отмечают, что новые купюры будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

  • До 30 сентября 2023 года включительно можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами.
Наталия Софиенко
нацбанкновые банкноты
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