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24.06.2019, 11:03

Нацбанк выдал трем банкам почти 7 млрд грн рефинанса

Нацбанк выдал трем банкам почти 7 млрд грн рефинанса

Регулятор рефинансирует три банка на сумму 6,898 млрд грн

Национальный банк (НБУ) 21 июня провел тендер по рефинансированию банков и удовлетворил три заявки, сообщает пресс-служба регулятора.

Общая сумма рефинанса для троих финучреждений составила 6,898 млрд грн. Кредиты выданы под 17,5% годовых на 14 дней.

Какие именно банки получили кредиты и в каких суммах в сообщении не указано.

По состоянию на 1 марта банки были должны НБУ 13,2 млрд грн.

В этом году НБУ устроит стресс-тест 29 банкам. По предварительным оценкам НБУ, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с 2018 годом. Ранее в НБУ сообщили, что основной акцент стресс-тестирования в этом году - анализ портфеля потребительских кредитов банков. 

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Теги: рефинансирование, НБУ
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