НБУ заявил о снижении напряжения в финсекторе

Индекс финансового стресса (ИФС) свидетельствует об уменьшении напряжения в финансовом секторе Украины, говорится во втором отчете Национального банка (НБУ) о введении мер защиты.

Согласно отчету НБУ, в первом полугодии 2019-го значение ИФС после временного роста, вызванного агрессией России в Керченском проливе и введением военного положения в Украине, снизилось и приблизилось к своему историческому минимуму.

В Нацбанке заявляют, что ИФС приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.

"Постепенно двигались вниз все субиндексы. Существенно снизился уровень стресса в банковском секторе, в частности, составляющая ликвидности. Уменьшение субиндекса государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности государственных еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривни", - сказано в отчете.

Индекс финансового стресса (ИФС) - показатель, который измеряет уровень напряжения в финансовой системе и предоставляет комплексную количественную оценку ее состояния. НБУ рассчитывает индекс для Украины на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс. Оптимальным считается нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.