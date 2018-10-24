Ощадбанк назвал депутата, которого подозревают в краже $20 млн

НАБУ расследует завладение средствами госбанка, организованное депутатом Станиславом Березкиным

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Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами госбанка, организованное депутатом Станиславом Березкиным. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка, ссылаясь на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По версии следствия, в конце 2013 года Березкин через подконтрольное ему предприятие завладел $20 млн госбанка под предлогом получения кредита.

Досудебное расследование проводится детективами НАБУ с мая 2016 года.

Ощадбанк указывает, что с этого момента неоднократно предоставлял следствию нужную информацию.

В рамках досудебного расследования НАБУ задержало десять человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица группы Креатив, сын Станислава Березкина и двое сотрудников банка.

"Обращаем внимание на то, что объявление подозрения сотрудникам банка является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов относительно виновности указанных лиц", - подчеркивает Ощадбанк.

Кроме того, Госаудитслужба установила отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, пишет Ощадбанк.

С 2015 года финучреждение пытается вернуть долги Креатива. В целом банк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы и их поручителей - физических лиц Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. Получено 11 судебных решений о взыскании задолженности в пользу Ощадбанка, на общую сумму $212,7 млн, €12,7 млн и 255 млн грн.