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11.07.2019, 17:45

Названы самые надежные банки. Топ-13 от YouControl

Названы самые надежные банки. Топ-13 от YouControl

Среди самых надежных банков в Украине - ПриватБанк, ОТП, Аваль и Дойче банк

Аналитическая компания YouControl разработала инструмент проверки финансовой стабильности банков и назвала 13 самых надежных финучреждений Украины.

Из 76-ти работающих в стране банков в топ-13 вошли: ИНГ Украина, Креди Агриколь банк, ОТП Банк, ПриватБанк, ПроКредит банк, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Укрсиббанк, Дойче банк, Идея Банк, Пиреус Банк МКБ, Правэкс-Банк и СЕБ Корпоративный Банк.

"То, что банк финансово устойчив, не всегда означает, что он имеет наибольшие показатели по активам (привлеченными средствами, размещенными и использованными с целью получения прибыли и поддержания ликвидности), кредитам и депозитам", - говорят в YouControl.

Например, СЕБ банк по уровню рыночной мощности получил оценку С (градация идет от самого высокого показателя - А до самого низкого - D).

Этот банк имеет только по 0,1% активов, кредитов и депозитов в целом в банковской системе. Однако это не помешало ему стабильно работать и быть надежным, отмечают аналитики.

ПриватБанк, который также попал в топ, ожидаемо имеет показатель MarketScore - А. Он владеет 21% от всех активов банковской системы, 9,6% кредитов и 23% депозитов.

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В целом более 3% по всем этим показателям получили, кроме Привата, только Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк.

В YouControl оценивают состояние банковского рынка как удовлетворительное.

"Уровень капитализации банков, прошедших системный кризис, значительно повысился. Банки по итогам регулярного стресс-тестирования и оценки качества активов продолжают наращивать защитный буфер на случай будущих кризисов", - отметили в компании.

Индекс FinScore, разработанный YouControl, базируется на 25 индикаторах, среди которых - нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, которые комплексно отражают состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка. Одним из критериев расчета индекса является "Доступ к ресурсам и надежность бенефициара" банка. Подробная методология здесь.
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Теги: банки, рейтинг банков, топ банков, надежные банки
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