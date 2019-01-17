НБУ анонсировал платежи по QR-кодам

Национальный банк Украины во втором квартале 2019-го планирует ввести возможность для участников платежного рынка осуществлять платежи с помощью QR-кодов. Об этом говорится в стратегии НБУ на текущий год.

На этот же квартал центробанк запланировал внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN) и урегулирование использования BankID для удаленной идентификации.

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В четвертом квартале НБУ намерен разрабатывать законопроект "О платежных услугах" касательно имплементации директивы Евросоюза PSD 2.

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Нацбанк отметил, что украинцы наращивают долю безналичных расчетов. Уровень наличных в экономике по итогам 2018 года снизился до 10,4% с 11,1% в 2017-м и 14% - в 2016-м.

По данным Нацбанка, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций в объеме операций с использованием платежных карточек достигла 44,3% по сравнению с 39,3% в 2017 году и 35,5% в 2016-м. Уже меньше половины покупок в торговой сети украинцы оплачивают наличкой.

Кроме того, каждая десятая платежная карта и 79,8% торговых терминалов - бесконтактные.