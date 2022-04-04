НБУ: Банки сократили спрос на рефинансирование. Их общая задолженность – 129 млрд грн

Спрос банков на рефинансирование сократился. Об этом сообщил FinClub заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.

"В случае необходимости банкам дополнительно доступны инструменты поддержки ликвидности со стороны НБУ, в том числе бланковое рефинансирование, которое мы ввели сразу, 24 февраля. В то же время сейчас спрос на такое рефинансирование умеренный. Это свидетельствует о том, что банки не испытывают нехватки ликвидных активов даже в условиях полномасштабной войны. Например, на прошлой неделе рассматривали заявки всего трех банков на рефинансирование. Объем заявок был незначительным", – пояснил Матузка.

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Украинские банки получили рекордные объемы рефинансирования НБУ, чтобы оставаться стабильными во время войны. За период с 24 февраля по 23 марта 2022 было выдано 74,3 млрд грн кредитов рефинансирования как бланкового, так и обеспеченного. На сегодняшний день объем общей задолженности по кредитам рефинансирования составляет почти 129 млрд грн, задолженность по бланковым кредитам рефинансирования сократилась примерно до 13 млрд грн, рассказал Матузка.

Потери государственного бюджета из-за войны составляют около 2 млрд грн в день, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью НВ.

Вероника Гаврилюк

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