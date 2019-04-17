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17.04.2019, 15:54

НБУ ищет управляющих активами для 16 банков

НБУ ищет управляющих активами для 16 банков

Нацбанк планирует провести конкурс, чтобы найти управляющих для банков, ликвидация которых началась в 2012 году

Национальный банк ищет новых управляющих активами 16-ти банков, активы которых находятся под его контролем. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба регулятора.

Общая балансовая стоимость активов 16-ти ликвидируемых с 2012 года баков составляет около 11 млрд грн. По закону, если на момент окончания срока ликвидации остались непроданными активы банка, ликвидатор передает их в управление определенному Нацбанком юридическому лицу - управляющему.

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По требованиям НБУ, управляющим может быть юрлицо, которое предоставляет аудиторские, юридические, консалтинговые или финансовые услуги и не менее трех лет работает без убытков. Также у претендента не должно быть задолженности перед бюджетом.

В Нацбанке отмечают, процесс выбора победителя будет прозрачным, понятным и публичным. Конкурсы будут проводиться через электронную систему коммерческих закупок Rialto, созданную по принципу ProZorro.

НБУ предполагает два этапа отбора - по квалификационным требованиям и наиболее экономически приемлемому предложению.

С победителями конкурсов будут заключены договоры о передаче в управление непроданных активов по образцу, утвержденному Нацбанком.

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Теги: НБУ, ликвидация банка, управляющий активами
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